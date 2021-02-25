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إدخال الفنان المصري يوسف شعبان العناية الفائقة

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إدخال الفنان المصري يوسف شعبان العناية الفائقة إدخال الفنان المصري يوسف شعبان العناية الفائقة
بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد

إدخال الفنان المصري يوسف شعبان العناية الفائقة

كشفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن وضع الفنان المصري يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعي؛ بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن "عنبر" قولها: إن يوسف شعبان "لا يحتاج لتنفس صناعي؛ خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%".

وأوضحت أن حالة شعبان لم تتغير منذ دخوله وحدة العناية الفائقة بمستشفى العجورة يوم الثلاثاء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت أنباء قد تم تداولها عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.

جدير بالذكر أن "شعبان" بدأ العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام؛ حيث رشّحه المخرج "بركات" للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل" إنتاج عام 1964م.

وتوالت أعمال الفنان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام، كما حقق نجاحًا كبيرًا في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلًا أبرزها: (المال والبنون، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان).

كما شارك شعبان في بطولة 50 عرضًا مسرحيًّا، وتم انتخابه نقيبًا للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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