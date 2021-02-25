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الحبس عامين لصاحب شركة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

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الحبس عامين لصاحب شركة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية الحبس عامين لصاحب شركة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:39 ص الخميس 25 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، اليوم الخميس، صاحب شركة ببلبيس، بالحبس عامين؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهم "علاء.ا.ع" صاحب شركة، مقيم ببلبيس؛ لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7110 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة جنح الإرهاب التي أصدرت حكمها السابق.

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