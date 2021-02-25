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المُشدد 10 أعوام لمتهم بحيازة كيلو "هيروين" بالشرقية

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المُشدد 10 أعوام لمتهم بحيازة كيلو "هيروين" بالشرقية المُشدد 10 أعوام لمتهم بحيازة كيلو "هيروين" بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:19 ص الخميس 25 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، اليوم الخميس، عاملًا بالسجن المُشدد 10 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بضبط "فريج.ح.ع" 58 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "السلام" ببلبيس؛ وبحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت كيلو جرام.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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