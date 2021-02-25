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اكشتوا بملابس ثقيلة.. "أجواء نهاية الأسبوع" وخريطة مناطقها بتوقيع "الحصيني"

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اكشتوا بملابس ثقيلة.. "أجواء نهاية الأسبوع" وخريطة مناطقها بتوقيع "الحصيني" اكشتوا بملابس ثقيلة.. "أجواء نهاية الأسبوع" وخريطة مناطقها بتوقيع "الحصيني"
قال: ‏الرياح المتوقعة من خفيفة لمتوسطة لا تمنع التنزه على عموم المملكة باستثناءات

اكشتوا بملابس ثقيلة..

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع ‏غدًا الجمعة وبعد غد السبت، ‏جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية.

وقال "الحصيني": ‏اكشتوا مع اتخاذ الاحترازات الوقائية من كورونا وملابس شتوية ثقيلة في الأماكن المفتوحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة والمدينة ونجران تميل للبرودة إلى باردة ليلًا، ‏ومعتدلة تميل للحرارة نهارًا، وجازان معتدلة ليلًا حارة نهارًا".

وتابع: "‏الرياح المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة لا تمنع التنزه على عموم المملكة عدا بدر إلى جدة، ووسط وجنوب الشرقية، وشرق المرتفعات الجنوبية والغربية، فيها رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار والرمال؛ إ‏لا أن يصرفها الله".

‏وبيّن: "يوم السبت تظهر سحب محدودة ومتفرقة على أجزاء من جنوب غرب ووسط وشمال المملكة، وقد تهطل بعض الأمطار -إن شاء الله- معظمها خفيفة ولعل الواقع أفضل، وذروة الموجة الباردة الجمعة والسبت".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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