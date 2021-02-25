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على رأسها شكاوى المواطنين.. 5 اجتماعات لـ "حقوق إنسان النواب" الأسبوع المقبل

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على رأسها شكاوى المواطنين.. 5 اجتماعات لـ "حقوق إنسان النواب" الأسبوع المقبل على رأسها شكاوى المواطنين.. 5 اجتماعات لـ "حقوق إنسان النواب" الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

05:30 ص الخميس 25 فبراير 2021

تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، 5 اجتماعات الأسبوع المقبل.

ويعقد أول اجتماع يوم الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تتولى دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج ، كما تبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

ويعقد يوم الاثنين اجتماعا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، يليه اجتماع لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتبحث اللجنة في اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

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