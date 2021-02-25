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السبت.. الوفد يناقش ملف المحليات وتفويض أبوشقة لحماية الحزب

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السبت.. الوفد يناقش ملف المحليات وتفويض أبوشقة لحماية الحزب السبت.. الوفد يناقش ملف المحليات وتفويض أبوشقة لحماية الحزب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الخميس 25 فبراير 2021

يناقش حزب الوفد، السبت المقبل، ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، مع عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

كما سيعرض خلال الاجتماع بحسب بيان صادر عن الحزب، الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية له.

ودعا الوفد وسائل الإعلام لحضور الاجتماع المشترك بين رئيس حزب الوفد والهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات، يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير، في تمام الثانية ظهرًا.

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