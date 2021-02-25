‏دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية

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مصراوي Masrawy

وكالات

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة أجريت على نطاق واسع أن لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت وكالة بلومبرج نشرت قبل يومين، نتائج دراسة إسرائيلية أخرى أثبت أن لقاح فايزر- بيونتيك له فاعليته في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث وفر حماية ومناعة للغالبية العظمى ممن تلقوا اللقاح في إسرائيل.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 89.4% في الوقاية من الإصابات المؤكدة مختبريًا، وفقًا لنسخة من مسودة منشور في تغريدة على منصة تويتر، تم تأكيدها بواسطة شخص مطلع، موضحا أن شركتي فايزر وبيونتيك عملتا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية على تحليل الحالات، إلا أن نتائج الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.