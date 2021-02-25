أخبار عاجلة

سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا.. "المسند": استقرار جوي والرياح متقلبة -
واشنطن: المبعوث الأمريكي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام -
دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

‏دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية

Print
‏دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية ‏دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية

مصراوي Masrawy

12:27 ص الخميس 25 فبراير 2021

وكالات

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة أجريت على نطاق واسع أن لقاح فايزر فعال بنسبة 94% بعد تلقي الجرعة الثانية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت وكالة بلومبرج نشرت قبل يومين، نتائج دراسة إسرائيلية أخرى أثبت أن لقاح فايزر- بيونتيك له فاعليته في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث وفر حماية ومناعة للغالبية العظمى ممن تلقوا اللقاح في إسرائيل.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 89.4% في الوقاية من الإصابات المؤكدة مختبريًا، وفقًا لنسخة من مسودة منشور في تغريدة على منصة تويتر، تم تأكيدها بواسطة شخص مطلع، موضحا أن شركتي فايزر وبيونتيك عملتا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية على تحليل الحالات، إلا أن نتائج الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية