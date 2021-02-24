"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

★ ★ ★ ★ ★

أهاب بالجميع لعدم التعرُّض للكائنات الفطرية بأي شكل من أشكال الصيد

بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أمس الأربعاء بأن مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة.

وتفصيلاً، أهاب متحدث الأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين لعدم التعرُّض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى.. وأكد أنه سيتم ضبط كل مَن يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وإحالته للجهات المختصة لإيقاع العقوبة بحقه.