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"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

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"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا "صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

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10:50 م الأربعاء 24 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية والتمريض باللقاح الخاص بحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا، كدعم من وزارة الصحة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية العاملين بكافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب برنامج وزارة الصحة المقرر في هذا الشأن.

وأضاف أن التطعيم اختياري وليس إجباري، ويجري بعد تسجيل البيانات الخاصة بالراغبين في الحصول على المصل، والتوقيع على الموافقة المستنيرة، والإجابة على الأسئلة بالتاريخ الصحي لهم، وقياس الحرارة والضغط.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص غرفة مخصصة داخل كل مركز صحي أو مستشفى لتطعيم الأطقم الطبية والتمريض، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح.

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