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"توك توك" داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب.. و"إسحاق": إحالة الواقعة للتحقيق

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"توك توك" داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب.. و"إسحاق": إحالة الواقعة للتحقيق "توك توك" داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب.. و"إسحاق": إحالة الواقعة للتحقيق

مصراوي Masrawy

10:44 م الأربعاء 24 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "توك توك" يقوم بتوصيل أحد المرضى إلى داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم عن كيفية السماح لتلك المركبة بالدخول إلى حرم المستشفى، بل وإلى قسم داخلي بالمستشفى وإحداث حالة من الفوضى داخلها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة تفسير أسباب السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ، وكيفية السماح له بالتجول داخل المستشفى والوصول إلى أحد الأقسام الداخلية بها.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى تتبع الأمانة بوزارة الصحة مباشرة، لافتًا أنه سيتواصل مع مدير المستشفى لمعرفة ملابسات الأمر.

وقال الدكتور إسحاق جميل، مدير مستشفى قليوب، إن تواجد "التوك توك" داخل المستشفى نظرًا لقيامه بنقل أحد مرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن هناك مرضى يدخلون المستشفى بـ"توك توك" للطوارئ أو لوحدة الغسيل الكلوي، نظرًا لسوء حالتهم الصحية ولايستطيعون الدخول.

وأضاف أنه سيجري إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، خاصة وأن الصورة المتداولة ظهر خلالها التوك توك داخل المستشفى بجوار أحد العنابر، مشيرًا إلى أن المستشفى به وحدتين للغسيل الكلوي إحداهما بالمستشفى القديم، وأن المريض ينزل من التوك توك أمامها لأنه لايستطيع السير، مستنكرًا الواقعة "التوك توك يدخل إلى داخل المستشفى مستحيل، ولا حتى عنبر المستشفى".

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