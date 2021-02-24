"يبتز ضحاياه جنسيا وماديا".. ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين في مطروح

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهم ماديا وجنسيا في مطروح.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمطروح لقيامه باختراق حسابات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه بقدرته على استعادة الحسابات الإلكترونية المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتطبيق المحادثات (واتس آب) وتأمينها ضد أي أخطار.

وأكدت التحريات أن المتهم تمكن من اختراق حسابات ضحاياه والاستيلاء على ما بها من محتويات وابتزاز أصحابها ماديا وجنسيا مقابل عدم نشر تلك المحتويات.

وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي وارتكابه العديد من الوقائع، وكذا محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي من متحصلات جرائمه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.