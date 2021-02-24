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غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية

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غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية

مصراوي Masrawy

09:57 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لديهم ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعامل مع ملفات السياسة الخارجية، وتحسين علاقات بلاده مع حلفائها لكنهم أقل ثقة في قدرته على التعامل بفاعلية مع الصين.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه مركز بو البحثي الأمريكي، ونشر نتائجه الأربعاء، أن 60% من الأمريكيين يثقون في نجاح بايدن في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وهي نسبة تقل عما كان قد حصل عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما في مستهل حكمه حيث كانت 74% بينما كانت أعلى من نسبة الـ 46% التي حصل عليها الرئيس السابق دونالد في استطلاع مماثل.

وأظهر الاستطلاع أن هناك انقسامات حادة في آراء ذوي الانتماءات الحزبية المختلفة، حيث أعرب 88% من الديمقراطيين والمستقلين المائلين لهم عن ثقتهم في قيام بايدن بأعباء السياسة الخارجية لبلاده بينما كانت هذه النسبة بين الجمهوريين 27% والمستقلين المائلين للجمهوريين.

ورغم الأغلبية الكبيرة من المشاركين في الاستطلاع بنسبة 67% أبدت ثقتها في قدرة بايدن على تحسين علاقاته بحلفاء الولايات المتحدة فإن أغلبية بسيطة بلغت 53% عبرت عن ثقتها في قدرة بايدن على التعامل مع الصين بفعالية مقابل 46% كانت ثقتها محدودة في قيامه بذلك.

وكان بايدن قد تعرض لانتقادات من جانب المعسكر الجمهوري بأنه قد يتساهل مع الصين لكن بايدن أكد على أنه يخطط لتبني توجه حازم حيال الصين ويركز على المنافسة معها بدلا من أسلوب المواجهة للإدارة السابقة التي تبنت مبدأ " أمريكا أولاً"، كما يرى مراقبون أن بايدن يسعى كذلك للتأكيد على أهمية تحالفات الولايات المتحدة.

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