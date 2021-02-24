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فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا

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فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا

مصراوي Masrawy

09:54 م الأربعاء 24 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

تدرس فرنسا تشديد قيود مكافحة المستجد مجددًا، حيث يواجه العديد من مناطق البلاد ارتفاعًا في معدلات الإصابة.

وقال المتحدث باسم جابرييل أتال اليوم الأربعاء، إن الوضع يتدهور ومثير للقلق للغاية في حوالي 10 مناطق، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة في بعض المناطق مثل الإغلاق الجزئي الذي تمت الموافقة عليه للمنطقة الساحلية لضاحية ألب ماريتيم الجنوبية.

كما دعا وزير الصحة أوليفييه فيران مساء اليوم الأربعاء حاكم بلدة دونكيرك الساحلية الشمالية المتضررة بشدة، حيث سجلت السلطات الصحية مؤخرًا 900 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة، إلى فرض إغلاق مماثل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما يتم النظر في إعطاء جرعات لقاح إضافية وفرض قواعد أقنعة أكثر صرامة وحظر الكحول للحد من انتشار الفيروس في المنطقة.

وأكد اتال أن الحكومة تريد تجنب الإغلاق على مستوى البلاد، والذي تم فرضه بالفعل مرتين في فرنسا، مرة في الربيع الماضي ومرة أخرى في الخريف.

ويسري حظر تجول مسائي حاليًا من الساعة 6 مساءً، في حين أن المتاجر والمدارس تظل مفتوحة إلى حد كبير.

وحتى الآن، أعلنت فرنسا أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 6ر3 مليون و 85000 حالة وفاة.

تلقى حوالي 6ر2 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليونًا لقاحا ضد فيروس كورونا. وقال اتال إنه حتى الآن، تم تقديم جرعة لجميع العاملين في مجال الرعاية وكذلك المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

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