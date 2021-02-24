أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس"

Print
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

09:37 م الأربعاء 24 فبراير 2021

غانا - (أ ش أ)

تلقت غانا اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن غانا الواقعة في غرب إفريقيا، استلمت اليوم 600 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية أكبر عملية توريد للقاح في التاريخ حسبما تصف منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

يُذكر أن "أسترازينيكا" شركة بريطانية سويدية متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي يقع في مدينة كامبريدج البريطانية، وهي متخصصة في صناعة الأدوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية