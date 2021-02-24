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البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

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البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

09:31 م الأربعاء 24 فبراير 2021

وكالات

أكد البيت الأبيض، أن واشنطن سترد بطريقة محسوبة وباعتماد وسائل مختلفة على الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، لكنها لن تقوم بأي خطوة تهدد أمن العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وحمل البيت الأبيض، إيران مسؤولية أنشطة أذرعها في المنطقة ومشيرًا إلى أن واشنطن تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسب.

وعن الاتفاق النووي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي خطوة حتى تظهر إيران التزامًا كاملاً بالاتفاق النووي، لافتة إلى أ، إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي وأن الرئيس جو بايدن كان واضحًا.

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