مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع عبده عبدالقادر محمد حسين، 35 عامًا، مقيم مركز ملوي بالمنيا، وإصابة كل من رامي شحاتة عز الدين، 35 عامًا، سائق، ورامي عصام حبيب، 32 عامًا، عامل، ورائد فرج منير، 30 عامًا، عامل، ومروان علي عبدالعظيم، 30 عامًا، عامل.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.