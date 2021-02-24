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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شيع المئات من أهالي نجع المطيردي ببرج العرب، مساء اليوم الأربعاء، جنازة 5 من ضحايا مركب بحيرة مريوط إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة غربي الإسكندرية.

كان مركب يقل نحو 20 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا، معظمهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و14 عامًا، فضلًا عن إصابة 6 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

وتسلم أهالي الضحايا الجثامين الخمسة اليوم بعد انتشالهم، مساء اليوم، من موقع الحادث ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية، وصدور قرار من النيابة العامة بدفنهم.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري انتهت اليوم، من انتشال كافة ضحايا المركب الغارق.

يذكر أنه جرى تشييع 9 آخرين من ضحايا المركب الغارق إلى مثواهم الأخير ببرج العرب.