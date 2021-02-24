مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة محمد محمود مرسي، 23 عامًا، مقيم بكفر الدوار، وإصابة كل من شوقية عبداللطيف العوجي، 65 عامًا، ووليد عبدالمنعم عبدالمنعم، 39 عامًا، وشقيقه "هيثم" 20 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوحمص المركزي، والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.