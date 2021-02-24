العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أثنى السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر، على خطة إعادة الهيكلة، وتمكين الشباب التي يشهدها حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار صميدة، وما أسفرت عنه من نشاط ملحوظ في أمانات الحزب المركزية وتنظيماته، مما يدعو للتفاؤل بتقديم جيل جديد مدرك لتحديات المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالربان عمر المختار، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب للأمانة المركزية، وأحمد عصام مستشار رئيس الحزب لشؤون الاتصال السياسي والبرلماني.

وشدد العرابي على ضرورة دمج الشباب في العمل السياسي والعام، لرفع الوعي وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الأفكار المتطرفة، والمؤامرات التي تحاك من الداخل والخارج، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها الدور الأكبر في توعية الرأي العام.

ومن جانبه أكد الربان عمر صميدة، على اعتزاز شباب وقيادات حزب المؤتمر برموز الحزب ومؤسسيه، بما لديهم من خبرات واسعة، وتواصل عطائهم، وفي مقدمتهم السفير عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.​