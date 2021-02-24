كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، المقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأكدت وزارة التموين، على تخفيض أسعار الكثير من السلع ضمن معارض أهلا رمضان التي ستقام خلال الفترة من 4/4/2021 حتى 12/4/2021، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية أو أي رسوم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت الوزارة على تخفيض أسعار 15 سلعة من المنتجات التي سيتم طرحها، وذلك بمعارض "أهلا رمضان" أبريل المقبل.

ومن أبرز السلع التي سيتم طرحها بالسلاسل التجارية، والمنافذ المشاركة بالمعرض: (الأرز، المكرونة، الزيت، السكر، السمن، الدقيق، الصلصة، الشاي، الفول، العدس، اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة، قمر الدين).

وطالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رؤساء السلاسل التجارية، بوجود ركن في كل سلسلة وسوبر ماركت تحت اسم "أهلا رمضان"، ليتم طرح كل السلع الأساسية من السلع الرمضانية للمواطنين لكي تغطي احتياجاتهم.

ووجه المصيلحي، بتجهيز شنط رمضان كالعام الماضي بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيهاً و100 جنيه و150 جنيها تشمل كل السلع المذكورة سابقا.

كما أوضح الوزير، أن التموين ستقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية مثلما حدث العام السابق.​