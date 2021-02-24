أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

Print
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مصراوي Masrawy

09:31 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في متابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة لورثة 4 مواطنين مصريين توفوا بالمملكة الأردنية.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجماليها 12 ألفاً و45 دولاراً، أي ما يوازي 188 ألفا و865 جنيها مصريا تقريبا، وبذلك يحصلون على معاشات شهرية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وتم تحويل المعاشات لمستحقيها على حساباتهم البنكية بمصر.

وكلف وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة للورثة الذين توفوا بالأردن الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن، وخاصة في ظل تداعيات انتشار ، قام المكتب بتحصيل مستحقات ورثة المواطن المتوفي " أ. ر. أ. ر"، وتم تحويل المعاش الشهري لـ 4 أفراد من الورثة بمبلغ 272 دولارا شهريا، لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفي "م . ج . م . ن"، بمبلغ 263 دولارا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة 4 آلاف و661 دولارا.

كما شملت المستحقات ومصاريف الجنازة لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفي "ح . م . م .ع "، مبلغ 215 دولارا، ومتجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 3 آلاف و348 دولاراً، ولـ 6 من ورثة المواطن المتوفي "م . ي . م .ع"، وتم تحويل المعاش الشهري للورثة بمبلغ 288 دولاراً شهريا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 2998 دولاراً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية