القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في متابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة لورثة 4 مواطنين مصريين توفوا بالمملكة الأردنية.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجماليها 12 ألفاً و45 دولاراً، أي ما يوازي 188 ألفا و865 جنيها مصريا تقريبا، وبذلك يحصلون على معاشات شهرية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وتم تحويل المعاشات لمستحقيها على حساباتهم البنكية بمصر.

وكلف وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة للورثة الذين توفوا بالأردن الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل مستحقات ورثة المواطن المتوفي " أ. ر. أ. ر"، وتم تحويل المعاش الشهري لـ 4 أفراد من الورثة بمبلغ 272 دولارا شهريا، لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفي "م . ج . م . ن"، بمبلغ 263 دولارا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة 4 آلاف و661 دولارا.

كما شملت المستحقات ومصاريف الجنازة لـ 4 أفراد من ورثة المواطن المتوفي "ح . م . م .ع "، مبلغ 215 دولارا، ومتجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 3 آلاف و348 دولاراً، ولـ 6 من ورثة المواطن المتوفي "م . ي . م .ع"، وتم تحويل المعاش الشهري للورثة بمبلغ 288 دولاراً شهريا، فضلا عن متجمد المستحقات من تاريخ الوفاة ونفقات الجنازة دفعة واحدة بمبلغ 2998 دولاراً.