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الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي

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الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي

الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي

واصل جمال باجندوح متوسط ميدان فريق الشباب، برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة بالتواء بمفصل القدم، في المباراة الأخيرة أمام الأهلي، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

و كشفت مصادر إعلامية أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أمس الثلاثاء، أوضحت أنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل تمتد لثلاثة أسابيع.

ميدانياً استأنف الشباب متصدر الترتيب العام، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هرنانديز، استعداداً لمباراته القادمة ضد ضمك، بالجولة 21 للدوري.

وقسم هرنانديز الفريق الشبابي لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في المباراة الأخيرة، إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد بقيادة مدرب اللياقة أحمد ترفاس.


فيما أدت المجموعة الثانية "غير المشاركين" مناورة أمام فريق درجة الشباب، وسط حضور خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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