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إعدام أغذية فاسدة وتحرير 53 محضرًا في حملة صحية بشرم الشيخ (صور)

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إعدام أغذية فاسدة وتحرير 53 محضرًا في حملة صحية بشرم الشيخ (صور) إعدام أغذية فاسدة وتحرير 53 محضرًا في حملة صحية بشرم الشيخ (صور)

مصراوي Masrawy

09:25 م الأربعاء 24 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، للحد من الغش التجاري والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين.

استهدفت الحملة المرور على 29 منشأة غذائية، وجرى تحرير 53 محضرًا متنوعًا، بينهم 22 محضرًا نقص اشتراطات نظافة، و30 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، ومحضر ضبط أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 27 كيلو جرامًا، وإعدام 276 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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