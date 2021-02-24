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محافظ بني سويف يلتقي أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة إجراءات تحسين الخدمات

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محافظ بني سويف يلتقي أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة إجراءات تحسين الخدمات محافظ بني سويف يلتقي أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة إجراءات تحسين الخدمات

مصراوي Masrawy

08:11 م الأربعاء 24 فبراير 2021


بني سويف-حمدي سليمان:

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبا المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء القطاعات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض المقترحات والشكاوى الخاصة بالخدمات والخطة التنموية، والتوافق على الحلول المتاحة وآلية متابعة تنفيذها، والاتفاق على التعاون وفق خطوات وإجراءات مدروسة في بعض المطالب التي تتطلب التنسيق مع الوزارات المعنية، مما يساهم في دعم كافة الجهود.

وأشار المحافظ إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هم حلقة الوصل الرئيسية بين المواطنين والجهاز التنفيذي، بجانب ما جرى توفيره من قنوات تواصل ميدانية بالمواطنين.

وشهد الاجتماع قيام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بطرح المطالب والاستفسارات فيما يخص قطاعات حيوية وخدمية في مقدمتها الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وكذا مناقشة إجراءات تحسين الخدمات في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والطرق وغيرها من القطاعات والاحتياجات التي تهم المواطن في حياته اليومية.

ومن جانبهم، قام رؤساء القطاعات بالإجابة عن التساؤلات فيما يخص بعض المشروعات، وطرح الحلول لبعض المشكلات المطروحة، بجانب التصريح بحلول وبدائل تم تنفيذها خاصة في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري وغيرها.

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