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التحقيق في واقعة تداول فيديوهات إباحية لطفلتين على "فيس بوك" ببورسعيد

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التحقيق في واقعة تداول فيديوهات إباحية لطفلتين على "فيس بوك" ببورسعيد التحقيق في واقعة تداول فيديوهات إباحية لطفلتين على "فيس بوك" ببورسعيد

مصراوي Masrawy

08:04 م الأربعاء 24 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت ناهد علي، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أن النيابة العامة ستباشر التحقيق غدًا في واقعة سرقة حساب شخصي لطفلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جرى من خلاله إرسال فيديوهات إباحية لأطفال، وذلك لأصدقاء الطفلة وعلى المجموعات "الجروبات".

وأشارت إلى أن والدة الطفلة التي نُشر عبر حسابها الشخصي المسروق فيديوهات إباحية، حررت المحضر رقم 627 إداري الضواحي لسنة 2021، كونه يسئ لسمعة طفلتها وأسرتها ويهدد مستقبلهم، لافتة إلى أنه تبين للجنة حماية الطفل من التحقيقات الأولية أن الفيديوهات الإباحية لطفلتين الأولى في عمر حوالي 9 أعوام والثانية 14 عامًا، فضلًا عن طفل ثالث يساعدهم في ترويج الفيديوهات له وتسجيلات صوتية، مؤكدة أنه سيجري تحديد هوية الثلاثة من خلال جهات التحقيق القانونية.

وأكدت "علي" أن لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفل، سيقدمون مذكرة للنيابة مرفق أسطوانة مدمجة تحمل مقاطع إباحية للطفلتين.

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