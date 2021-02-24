العودة منتصف مارس.. البابا تواضروس يعلن وقف عظته لمدة أسبوعين

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مصراوي Masrawy



كتب- مينا غالي:

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقف عظته الأسبوعية لمدة أسبوعين، ثم العودة بعد منتصف مارس.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته مساء اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "الأيام المقبلة ستبدأ في 8 مارس الصوم الكبير، وسيكون لدينا مجموعة من المناسبات لذا سنوقف الاجتماع أسبوعين وسنعود في منتصف مارس".

وأضاف: "لدينا مناسبات نرجو صلواتكم منها اجتماع اللجان والمجمع المقدس وبعدها رسامات جديدة لآباء أساقفة واحتفال بتذكار مرور سنة على نياحة الأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى ونحتفل بمرور 50 سنة على نياحة البابا كيرلس السادس، وسنحتفل بعمل الميرون المقدس وهي المرة 40 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وأوضح البابا تواضروس الثاني، أن الجلوس في المنزل يعد من ضمن الإجراءات الصحية بسبب انتشار كورونا، فكانت من أحد الإجراءات لتقليل التباعد الاجتماعي، والمجتمع كله فعل ذلك وليس مصر فقط بل والكنيسة أيضا عندما أغلقت أبوابها لفترات، وبعض الأعمال تتم في المنزل وتغيرت شكل الحياة، وأجمل شيء هو أن تحول هذا الوقت للصلاة.

وتابع: "قد يتساءل البعض لماذا يا الله سمحت بذلك؟، فأجمل شيء أن تحول هذا الوقت لصلاة وربما سمح بانتشار الوباء لإعطاء فرصة للإنسان لكي يلتقط الأنفاس والانتباه لخالقه ويعيد النظر في حياته وكيف يستطيع أن يقضي وقتا مع الله في هدوء وصمت وحب وراحة داخلية".

وواصل البابا: "صلوا معا في المنزل فنحن نتشارك في الأسرة مع بعضنا في الطعام وكل شيء فلنشارك أيضا في الصلاة لتكون هي الروح الغالبة في المنزل"، مطالبا الفتيات بوضع الإيشارب على الشعر لأخذ روح الصلاة، مضيفا: "لا يجب الصلاة بجوار الموبايل فدعه بعيدا عنك".