أخبار عاجلة

"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد ..محافظ المجمعة يزور مركز لقاحات كورونا

Print
بدأ باستقبال المستفيدين أخيرًا، وذلك في مقر الجامعة

شاهد ..محافظ المجمعة يزور مركز لقاحات كورونا

نوه محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل، بجاهزية ومستوى الخدمة المقدم للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) في محافظة المجمعة.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز التابع لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، والذي بدأ باستقبال المستفيدين أخيرًا، وذلك في مقر الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعارًا من الجامعة بالمسؤولية، ومشاركةً منها في التصدي لهذه الجائحة، وانطلاقًا من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع، والتكامل مع كل القطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة.


من جهة أخرى نوه مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص والدعم الكبير والمتابعة من قِبل وزارة الصحة، وتذليلها كل العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة، وذلك انطلاقًا من الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

شاهد ..محافظ المجمعة يزور مركز لقاحات كورونا

شاهد ..محافظ المجمعة يزور مركز لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف

شبكة عيون الإخبارية