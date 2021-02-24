شاهد ..محافظ المجمعة يزور مركز لقاحات كورونا

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بدأ باستقبال المستفيدين أخيرًا، وذلك في مقر الجامعة

نوه محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل، بجاهزية ومستوى الخدمة المقدم للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) في محافظة المجمعة.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز التابع لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، والذي بدأ باستقبال المستفيدين أخيرًا، وذلك في مقر الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعارًا من الجامعة بالمسؤولية، ومشاركةً منها في التصدي لهذه الجائحة، وانطلاقًا من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع، والتكامل مع كل القطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة.



من جهة أخرى نوه مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص والدعم الكبير والمتابعة من قِبل وزارة الصحة، وتذليلها كل العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة، وذلك انطلاقًا من الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.