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نادي برشلونة يشيد بفريق صقور المستقبل بعد مباراة الفريقين بكأس الأبطال

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نادي برشلونة يشيد بفريق صقور المستقبل بعد مباراة الفريقين بكأس الأبطال نادي برشلونة يشيد بفريق صقور المستقبل بعد مباراة الفريقين بكأس الأبطال

نادي برشلونة يشيد بفريق صقور المستقبل بعد مباراة الفريقين بكأس الأبطال

تغلب فريق برشلونة على فريق صقور المستقبل السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأبطال الدولية الودية، المقامة ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب بين 18 و20 عامًا.

وأحرز أهداف فريق برشلونة كل من بربان فيكو في الدقيقة (27)، وداميان ميدون (35)، ولوزي فابيا روبيرتو (37)، فيرمين لوبيز ماري (73)، فيما سجل هدف الصقور السعودي اللاعب ريان القحطاني في الدقيقة (80).

وأشاد حساب برشلونة الرسمي،على موقع "تويتر"، بفريق صقور المستقبل، قائلاً: " كفو يا صقور المستقبل السعودي.. كنتم بالفعل اسمًا على مسمى، داخل الملعب وخارجه".

ويقيم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عاقًا، في نسختها الأولى، حيث تُقام البطولة في مدن سالو ومدريد تاراغونا الإسبانية.

ويشارك في البطولة 8 أندية إسبانية، وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايؤ ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.

وتُقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 إبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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