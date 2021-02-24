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.. "الفوزان" بعد تلقيه لقاح كورونا: نشكر دولتنا لما تقدمه من إنجازات صحية

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بالفيديو.. "الفوزان" بعد تلقيه لقاح كورونا: نشكر دولتنا لما تقدمه من إنجازات صحية .. "الفوزان" بعد تلقيه لقاح كورونا: نشكر دولتنا لما تقدمه من إنجازات صحية
دعا الله أن يثبّت على ما تبذله من إمكانيات وجهود للشعب وللناس كافة

بالفيديو..

قدّم الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشكر لله ثم لدولتنا العزيزة لما تقدمه للمسلمين من إنجازات صحية طيبة وعلاجات واقية عملاً بالأسباب.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد تلقّيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19، حيث قال: "نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة ثم نشكر دولتنا العزيزة لما تقدمه للمسلمين من إنجازات طيبة صحية وعلاجات وفعل الأسباب الواقية بإذن الله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون".

وأضاف الفوزان: إن حصول الصحة والعافية من الله وإنما هذه أسباب نرجو الله أن ينفع بها وأن يثيب حكومتنا الرشيدة على ما تبذله وتقدمه من إمكانيات وجهود للشعب والمحتاجين على الخصوص وللناس كافة واصفاً الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقدمها الدولة للحد من انتشار جائحة بأنها جهود طيبة ومشكورة ومنظورة سائلاً الله أن يزيدها من الإمكانيات والتوفيق والإعانة وأن ينفع بالأسباب التي يبذلونها، لافتاً إلى أن اتخاذ الأسباب مما أمر الله به، ولكن لا يتكلون على الأسباب وإنما يتوكلون على الله سبحانه وتعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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