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الأخضر يتلقّى موافقة منتخب فلسطين لتقديم لقاء الفريقين إلى 30 مارس

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الأخضر يتلقّى موافقة منتخب فلسطين لتقديم لقاء الفريقين إلى 30 مارس الأخضر يتلقّى موافقة منتخب فلسطين لتقديم لقاء الفريقين إلى 30 مارس

الأخضر يتلقّى موافقة منتخب فلسطين لتقديم لقاء الفريقين إلى 30 مارس

تلقّى الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقرّرة بين المنتخبين الوطنيين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 لتقام يوم 30 مارس المقبل بالسعودية بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 يونيو المقبل.

وفي ذات السياق تلقّى الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبًا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين الوطنيين التي كان من المقرّر أن تقام بتاريخ 25 مارس المقبل لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل؛ نظرًا لصعوبة سفر اليمني الشقيق في ظل ظروف جائحة المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السنغافوري التي كانت مقرّرة يوم 30 مارس لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقّى الموافقة الرسمية من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، والذي أبدى تعاونًا غير مستغرب من أجل إقامة المباراة في شهر مارس.

وجاءت موافقة الرجوب بعد تواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والذي وجّه شكره لنظيره الفلسطيني على تعاونه، منوهًا إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحادين، ومثمّنًا الحفاوة الكبيرة التي تلقّتها بعثة المنتخب السعودي عند زيارة دولة فلسطين الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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