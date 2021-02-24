موظف يقتل شابًا تدخل لمعاتبته في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، في مشاجرة نشبت بينه وبين موظف بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بمقتل شاب بإحدى القرى في مشاجرة مع آخر.

انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مقتل عادل لطفي، 31 عامًا، مدير فرع إحدى المؤسسات الأهلية، وأن المتهم بقتله "أ. ح. س" موظف، إثر نشوب مشاجرة بين المتهم وآخرين يعملون بالمؤسسة أثناء تحصيلهم لأقساط من بعض المتعاملين معهم، وفور تدخل المجني عليه لمعاتبة المتهم بسبب مضايقة العاملين من تنفيذ مهام عملهم، سدد له المتهم طعنة بسكين أنهت حياته.

جرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما سلّم المتهم نفسه لأجهزة الأمن، وتحرر محضرًا بالواقعة.