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استمرار حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة

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استمرار حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة استمرار حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة

مصراوي Masrawy

06:43 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارصات، حبس عنصر إجرامي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة.

كانت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة بمحطة سكك حديد القاهرة تمكنت مـن ضبط شخص، مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمحطة وبحوزته (مشغولات ذهبية، ساعة يد حريمي، مبلغ مالي).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والاستيلاء عليها.

أمكن التوصل للمجني عليها والتي حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

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