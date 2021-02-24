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بتكلفة 297 مليون جنيه.. الانتهاء من تبطين 172 كيلو متر بترع بني سويف

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بتكلفة 297 مليون جنيه.. الانتهاء من تبطين 172 كيلو متر بترع بني سويف بتكلفة 297 مليون جنيه.. الانتهاء من تبطين 172 كيلو متر بترع بني سويف

مصراوي Masrawy

06:45 م الأربعاء 24 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل حاليًا في تنفيذ 24 عملية لتبطين الترع، بإجمالي زمام 127 ألف و591 فدانًا، حيث جرى الانتهاء من أعمال تبطين 172.4كم، بتكلفة 297 مليون و341 ألف جنيه، بنسبة تزيد عن 57% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى والمقدر بـ300 كم.

من جانبه، أوضح المهندس جمال عبدالفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه يجري العمل حاليا في 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على الناشف، وتبطين خرسانة عادية، وتشمل ترع عمار القبلية وفروعها، وفروع باقي هندسة ري ببا، وترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، وترعة حاجر بني سليمان، وترعة جبل أبو صير، فرعي 1و2 الميمون الشرقية وجنابية الميمون الجديدة، وترع فرع البرقي القبلي، والمهندس الشرقي والغربي، وتأهيل ترع تابعة لزمام ري بني سويف وناصر، وجنابية الشناوية القبلية والبحرية، وترعة الحريقة، وترعة محمود بفروعها، وفرع 1 باروط، و2 باروط، وبني بخيت، وترعة مختار وفروعها، وترعة ممتاز، وترعة الآثار، والميمون الشرقية وأشمنت القبلية، فرع الجبل.

وأضاف أنه يجري حاليًا أعمال طرح 6 عمليات وترسيتها، وتشمل عملية تأهيل وتبطين ترع بناصر، وتأهيل فرع زاهر بالواسطى، وعملية تأهيل فرع 7 السلطاني بإهناسيا، وتأهيل فرع 3 بني سويف هندسة ري شرق، بإجمالي زمام يقدر بألف فدان.

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