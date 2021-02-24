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بتكلفة 116 مليون جنيه.. إقامة 11 مشروعًا استثماريًا بالبحيرة

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بتكلفة 116 مليون جنيه.. إقامة 11 مشروعًا استثماريًا بالبحيرة بتكلفة 116 مليون جنيه.. إقامة 11 مشروعًا استثماريًا بالبحيرة

مصراوي Masrawy

06:40 م الأربعاء 24 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على إقامة 11 مشروعًا استثماريًا متنوعًا بلغت تكاليفها الاستثمارية 116 مليون جنيهًا، وتوفر 374 فرصة عمل.

تضمنت المشروعات مجمع صناعي للجلود، ومشروعي تسمين ماشية، ومشروع إنتاج دواجن، ومشروع تجميع أجهزة كهربائية، ومستودع غاز، وعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتيسير على المستثمرين الجادين والمتابعة المستمرة للمشروعات الجار تنفيذها من أجل توفير فرص العمل والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

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