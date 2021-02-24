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الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل

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الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل

الفتح يعاود التدريبات استعداداً لملاقاة الهلال.. وسعدان يبدأ التأهيل

عاود فريق الفتح الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهته المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارته من الاتفاق (2-3)، أمس الثلاثاء.

فرض يانييك فيريرا مدير الجهاز الفني، خلال الحصة الرئيسة مراناً اعتيادياً للاعبين غير المشاركين في مباراة أمس بصفة أساسية، في حين خضع الآخرون إلى تدريبات مخففة وتفكيك العضلات، قبل أن يمنحهم إجازة، عن تدريبات يوم غد الخميس.

وبدأ المحترف المغربي مروان سعدان برنامجه التأهيلي استعداداً للعودة إلى التدريبات بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، إثر الإصابة التي داهمته قبل أيام، ومنعته من المشاركة في مباراة الاتفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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