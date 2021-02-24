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النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم

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أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم
عدم تأثرها بصعود المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوطها خلال اليوم

‬ارتفعت النفط، اليوم (الأربعاء)، وسط استمرار الانقطاعات في الولايات المتحدة، وضعف الدولار، رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 66.56 دولاراً للبرميل الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 64.80 دولاراً، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.76 دولاراً للبرميل، بعد تداولها عند أدنى مستوى لها عند 60.97 دولاراً في وقت سابق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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