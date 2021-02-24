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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية، والتي ستجرى الأسبوع المقبل.

وأضاف لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه جرى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الطلاب داخل لجان الامتحانات لمنع انتشار فيروس كورونا بين كافة المنتسبين للجامعة، وتخصيص 50% فقط من الطاقة الاستيعابية لصالات الامتحانات بما يضمن ترك مسافات متباعدة كافية بين كل طالب.

وأشار إلى انطلاق مبادرة تطوعية لاتحاد الطلاب بعنوان "اطمن معانا" والتي تضم نحو 100 طالب من مختلف الفرق الدراسية بكافة كليات الجامعة وتحت قيادة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، وتهدف إلى تنظيم عملية دخول الطلاب من بوابات الجامعة وصولًا إلى صالات الامتحانات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضح "غريب" أن الطلاب المشاركين في المبادرة تتضمن تواجد الطلاب المتطوعين على بوابات جامعة أسيوط لقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات وتوزيع مطبوعات إرشادية، وكذلك أمام لجان الامتحانات، لمراجعة التزام الطلاب بمسافات التباعد وتوزيع مطهرات الأيدي والتعاون في متابعة أعمال التطهير والتعقيم المقرر إجرائها دوريًا داخل اللجان.

وأكد أنه جرى تعميم التصحيح الإلكتروني على كافة السنوات الدراسية بكليات ومعاهد الجامعة، مشيرًا إلى أن كافة الامتحانات بالسنوات الدراسية المختلفة تجري بنظام "البابل شيت" (الصواب والخطأ، واختيار واحد من متعدد)، بما يسمح تصحيحها إلكترونيًا بداية من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020 / 2021.

وتابع، يجري استقبال الطلاب داخل المدن الجامعية بأسيوط يوم 25 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن الطالب لن يدفع رسوم الخدمة لعدد الأيام التي سيمكث بها داخل المدينة الجامعية، وتقديرها بـ45 جنيهًا، والطريقة الأخرى بأن يدفع الطالب 50% من الرسوم، أما الطلاب الذين سددوا رسوم شهر يناير قبل تعليق الدراسة بالجامعة يجري تعويضهم في رسوم شهر مارس المقبل.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى استمرار نظام التعليم المدمج أو الهجين، في الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعة، والذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد ورفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية من خلال منصة "أدمودو Edmodo"، لافتًا أن التعليم الإلكتروني بكلية الطب مُفعل قبل جائحة كورونا.

وأكد أنه جرى رفع كافة مقررات الفصل الدراسي الثاني على المنصات الإلكترونية بمختلف الكليات، ويستطيع الطالب الحصول عليها من خلال الإيميل الأكاديمي الخاص به، مشددًا على أهمية التعلم لدى الطلاب، والاهتمام بالعلمية التعليمية وكيفية الحصول عليها بما يتناسب مع سوق العمل بعد تخرج الطالب.