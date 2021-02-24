غدًا.. بدء استقبال المدن الجامعية ببني سويف للطلاب وسط إجراءات احترازية

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استقبال المدن الجامعية للطلاب للتسكين بدءًا من غد الخميس، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية، مع تحمل الجامعة مصاريف الإقامة والتغذية خلال شهر فبراير.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة أن تجري عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة بين كل طالب وآخر أثناء الدخول على البوابة، والتنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامة لجميع الأشخاص.