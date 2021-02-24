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طفل يلقي بنفسه من الطابق الثاني في بورسعيد

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طفل يلقي بنفسه من الطابق الثاني في بورسعيد طفل يلقي بنفسه من الطابق الثاني في بورسعيد

مصراوي Masrawy

04:50 م الأربعاء 24 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

ألقى طفل بنفسه،اليوم الأربعاء، من الطابق الثاني بإحدى عمارات حي الزهور، في محافظة بورسعيد، وأصيب بكسور في العمود الفقري، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويتبين من الفيديو الذي رصد الواقعة تواجد الطفل "ز.م.م"، 13 عامًا، أعلى مظلة بالدور الثاني في منطقة عمرو بن العاص في حي الزهور، وهو يتحدث بصوت عالي: "محدش يقولي اطلع.. وربنا اللي هيكلم معايا لهرمي نفسي" ثم ألقى بنفسه من أعلى وسط حالة من الهلع والصراخ من المتواجدين بالمنطقة.

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