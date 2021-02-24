بالصور.. مجلس أمناء العاشر من رمضان يتسلم كاميرات لمراقبة المدينة

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

تسلم مجلس أمناء العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من كاميرات مراقبة المدينة.

حضر تسليم المرحلة الأولى لجنة الاستلام، والتي جرى تشكيلها بقرار ورئاسة وإشراف من المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة والمشرف على تنمية خليج السويس، وضمت كلً من المحاسب أيمن رضا، رئيس لجنة الأمن بمجلس الأمناء، وسعيد الأهواني، وكيل مجلس الأمناء، وأشرف بيومي، رئيس لجنة التموين والنقل، وأماني عبدالحافظ، رئيسة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور أحمد حسين الفقي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الأمناء، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جهاز المدينة، والمهندس حمدي هزاع، نائب رئيس الجهاز.

وأوضح جهاز المدينة، أن المرحلة الأولى تضم 122 كاميرا، منها 87 كاميرا ثابتة، و35 كاميرا متحركة، بتكلفة نحو 35 مليون جنيه.