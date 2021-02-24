إطلالات اليوم: هنا الزاهد ناعمة وأسماء أبو اليزيد بمكياج هادئ

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي:

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-سهر الصايغ:

ارتدت الفنانة سهر الصايغ جامبسوت باللون الأبيض، مزينا بأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفيروزي، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

طلت الفنانة إنجي المقدم بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- أسماء أبو اليزيد:

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بسويت شيرت باللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها الكيرلي منسدلا.

- هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بجامبسوت جينيز ونسقت أسفله تيشرت باللوني الأبيض والأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

- رانيا منصور:

أما الفنانة رانيا منصور ارتدت تيشرت باللون البني الفاتح مع بنطلون جينيز باللون الفاتح وجاكيت باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الهافان، وتركت شعرها منسدلا.

- رضوى الشربيني:

كما ارتدت الفنانة رضوى الشربيني بلوزة باللوني الموف والأبيض والأصفر مزودة بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الموف، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- كارمن سليمان:

طلت الفنانة كارمن سليمان بتيشرت كت باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون وبنطلون جينيز فاتح وقبعة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- صبا مبارك:

ظهرت الفنانة صبا مبارك بسويت سيرت باللون البرتقالي مع هوت شورت جينيز، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.