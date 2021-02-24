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تعليم الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات النقل

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تعليم الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات النقل تعليم الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات النقل

مصراوي Masrawy

04:02 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها، استعدادًا لامتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وكذا الصفين الأول والثاني الثانوي والصفين الأول والثاني الثانوي للتعليم الفني ومدارس التربية الخاصة.

وأشار الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إلى تعقيم وتطهير المدارس على مستوى المحافظة، قبل وبعد إجراء الامتحانات بصفة يومية، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب داخل اللجان وبما يضمن أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتذليل أي عقبات او مشكلات إن وجدت على الفور.

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