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قطر تخلد اسم أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

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قطر تخلد اسم أمير الكويت الراحل صباح الأحمد قطر تخلد اسم أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

مصراوي Masrawy

03:22 م الأربعاء 24 فبراير 2021

(وكالات):

وصل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، اليوم الأربعاء، إلى عاصمة قطرية الدوحة في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح "محور صباح الأحمد".

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، بحسب ما نقلته " اليوم".

ويسهل محور صباح الأحمد الوصول إلى معظم ملاعب بطولة لكرة القدم 2022 مثل راس بوعبود، والثمامة، والوكرة، وخليفة الدولي، والمدينة التعليمية، كما يتكامل مشروع المحور مع المترو حيث يخدم الخطوط الثلاثة، ويعتبر طريق الربط بين عدة محطات مثل محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة الوعب ومحطة الريان القديم.

ويعد المحور، الذي نفذته هيئة الأشغال العامة القطرية، أول طريق في دولة قطر يطلق عليه اسم "محور"، لأهميته الكبيرة ومواصفات بنائه، ويمتلك أول وأطول جسر معلق، وأكبر تقاطع، وأعمق وأطول نفق ثنائي الاتجاه.

وجاءت تسمية المحور "صباح الأحمد"، بتكليف من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تقديرا لمواقف أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجهوده المتواصلة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

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