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وزير الاتصالات يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة

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وزير الاتصالات يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة وزير الاتصالات يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة

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03:05 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، تتمثل في تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، وحصر النزاعات القضائية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية.

وأوضح طلعت أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,088 مليون أصل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة.

وأضاف الوزير أن أركان المنظومة تتمثل في منظومة إدارة الأصول وتحديث بياناتها، ومنظومة التحصيل، ومنظومة الذكاء الاصطناعي للتسعير العادل للأصول، مقارنة بأمثالها في القطاعَين الحكومي والخاص.

وعرض طلعت موقف البنية التحتية والربط الشبكي للمنظومة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مركز استضافة المنظومة، ومركز التشغيل، والتطبيقات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه في ما يتعلق بالإصدارات الخمسة لتطبيقات المنظومة، تم إطلاق الإصدارَين الأول والثاني، وسيتم إطلاق الإصدارَين الثالث والرابع بحلول منتصف الشهر المقبل، وبالنسبة إلى الإصدار الخامس، ستتم من خلاله عملية التكامل مع بوابة الرقمية خلال شهر أبريل المقبل، مع التطبيق على محافظتي القاهرة والبحيرة من خلال أربعة أنواع من الأصول في شهر أبريل المقبل أيضًا، وإضافة 13 محافظة لكل أنواع الأصول في مايو 2021، كما ستتم إضافة باقي المحافظات في يونيو 2021.

ونوه وزير الاتصالات بأن عملية التشغيل ونشر المنظومة ستبدأ في 5 جهات في أبريل المقبل؛ وهي محافظات: الشرقية والبحيرة وبورسعيد، ووزارة ، والبنك الزراعي، وأنه سيتم بدء التشغيل في 130 جهة إدارية خلال الفترة من أبريل حتى يوليو 2021، وتشمل هذه الجهات: 30 وزارة، و27 محافظة، و16 شركة قابضة، و51 هيئة وجهازًا تابعًا، و6 بنوك حكومية.

وشدد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على ضرورة الاهتمام بهذه المنظومة في كل الوزارات والجهات الحكومية، وتخصيص الكوادر المطلوبة، والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.

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