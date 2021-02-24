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المُشدد 3 أعوام لمتهم بالشروع في قتل كهربائي بسبب الإزعاج بالشرقية

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المُشدد 3 أعوام لمتهم بالشروع في قتل كهربائي بسبب الإزعاج بالشرقية المُشدد 3 أعوام لمتهم بالشروع في قتل كهربائي بسبب الإزعاج بالشرقية

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03:23 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأربعاء، عاملًا بالسجن المُشدد 3 أعوام؛ لاتهامه بالشروع في قتل كهربائي سيارات بسبب إزعاج والديه بآلة التنبيه لخاصة بدراجته البخارية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "عبدالرحمن.م.ع" 21 عامًا، كهربائي سيارات، مُقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع.م" 27 عامًا، مقيم بكفر الإشارة بالزقازيق، وأنه اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر"؛ لإزعاج أبويه بمكبرات الصوت الخاصة بدراجته البخارية.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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