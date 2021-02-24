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الأمم المتحدة تؤكد دعم الانتخابات الفلسطينية العامة

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الأمم المتحدة تؤكد دعم الانتخابات الفلسطينية العامة الأمم المتحدة تؤكد دعم الانتخابات الفلسطينية العامة

مصراوي Masrawy

03:22 م الأربعاء 24 فبراير 2021

رام الله - (د ب أ):

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، دعم إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة بعد ثلاثة أشهر.

وتعهد وينسلاند خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، ببذل الجهود لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية.

وبحسب بيان للجنة الانتخابات، أطلع ناصر المبعوث الأممي على آخر التطورات المرتبطة بعقد الانتخابات الفلسطينية 2021، مشيراً إلى بدء مرحلة النشر والاعتراض في أول مارس المقبل والتي تعقب عملية تسجيل الناخبين التي أتمتها اللجنة في الأسبوع الماضي.

وأشار ناصر إلى "المعيقات" الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصاً في مدينة القدس.

ودعا الأمم المتحدة إلى لعب دور في منع تدخل السلطات الإسرائيلية في العملية الانتخابية، خصوصا الامتناع عن اعتقال أو تهديد مرشحين، أو عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك العمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.

وفي السياق، عقدت محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية اجتماعا مع ممثلي القناصل والبعثات الدولية والعربية في فلسطين لبحث المعيقات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام ، خلال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، :"نسعى من الانتخابات المقبلة الاقتراب باستحقاقنا من الدولة كاملة العضوية في مصاف الدول".

وأضاف: "نأمل من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن تقف معه وتخفف من بطش الاحتلال الذي يطال كل أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصا المقدسيين".
وطالب صيام بدعم المطالب الفلسطينية المحقة بإجراء الانتخابات داخل القدس وتمكين كل الفلسطينيين في المدينة من ممارسة حقهم الديمقراطي.

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