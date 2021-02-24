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للمرة الثانية.. محافظ دمياط تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ- صور

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للمرة الثانية.. محافظ دمياط تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ- صور للمرة الثانية.. محافظ دمياط تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ- صور

مصراوي Masrawy

03:16 م الأربعاء 24 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستكمال المناقشات بشأن بعض الملفات.

تضمن الاجتماع استعراض عدد من القضايا بخصوص قطاع الصرف الصحي، وطرح حلول وخطوات محددة لتغطية المناطق غير المخدومة بمراكز المحافظة، وإزالة العقبات التي عرقلت استكمال بعض من هذه المشروعات أو أثرت على مستوى المعدلات التنفيذية لها.

وجرى بحث إمكانية توفير أراض واعتمادات مالية لتنفيذ محطات جديدة لخدمة بعض القرى ودراسة إمكانية تنفيذ شبكات صرف صحي بمناطق أخرى، وربطها بالمحطات القائمة بعد التأكد من قدرتهم الاستيعابية وعرض الموقف الخاص بمشروعات الصرف الصحي، المقرر تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ٢٨ قرية بكفر سعد.

وأكدت محافظ دمياط حرصها على تحقيق التنسيق والتكاتف مع النواب، لتحقيق طموحات ومطالب المواطنين، وحل القضايا والمشكلات الجماهيرية، مشددة على أن ملف تغطية المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة والذي بدا واضحًا خلال الفترة الماضية.

وبينت أنه جرى افتتاح ١٣ محطة صرف في غضون عامين، فضلاً عن اتخاذ خطوات جادة لاستكمال وتنفيذ مشروعات جديدة بذلك القطاع، إذ من المقرر افتتاح عدد آخر بنهاية يونيو المقبل، فضلًا عن البدء في مشروع معالجة صرف بقرية طبل بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أنه جرى الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف على تخفيض القيمة الخاصة بتنفيذ الوصلات المنزلية، بالمناطق التي جرى تغطيتها بالفعل، بنسبة محددة وفقًا للوائح المُنظمة.

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