سحب تراكمات مياه الأمطار من طريق السخنة بالسويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

واصل حي عتاقة بالتنسيق مع شركة مياه القناة، سحب تراكمات مياه الأمطار من طريق "السويس-السخنة" اليوم الأربعاء، بعد موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة أمس الثلاثاء وسقط خلالها أمطار غزيرة على المناطق الصحراوية المتاخمة لطريق السخنة وجبل عتاقة.

وتفقد خالد سعداوي السكرتير العام أعمال سحب المياه باستخدام سيارات الفاكيوم بمشاركة الدفاع المدني، وذلك بالمنطقة الصناعية بالأدبية، وعلى الطريق المؤدي للسخنة.

وقال خالد سعداوي، إن إدارة الحماية المدنية بإشراف العميد سامح بسيم مدير الإدارة، لم تدخر جهدًا في مواجهة تبعات الطقس السئ، إذ واصل رجال الإطفاء وإدارة الأزمات العمل طوال ساعات الليل لسحب تراكمات المياه عند بوابة المحافظة على طريق "السويس- القاهرة".

وأضاف السكرتير العام، أن شركات البترول والجهات المعنية دفعت بعدد كبير من السيارات والمعدات لسحب المياه وإزالة المخلفات التي جرفتها المياه من جبل عتاقة والوديان وإعادة الشيء لأصله في أقرب وقت.