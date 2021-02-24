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ضبط بلازما بشرية وأدوية غير مسجلة ومخالفة للمواصفات في الدقهلية

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ضبط بلازما بشرية وأدوية غير مسجلة ومخالفة للمواصفات في الدقهلية ضبط بلازما بشرية وأدوية غير مسجلة ومخالفة للمواصفات في الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:52 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت حملة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحةً بالدقهلية، صيدلية غير مرخصة وبداخلها كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة والمخالفة للمواصفات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى مداهمة مكان غير مرخص بمدينة المنصورة، وبداخله 7 أصناف من الأدوية عبارة عن "مضاد حيوي، وبلازما بشرية، وعبوات أقراص".

وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات المضبوطة 1100 وحدة، مشيرًا إلى أن مخالفات الأدوية تنوعت ما بين كونها مسجلة بوزارة الصحة المصرية ولكنها في مكان غير مرخص، ومابين مخالفة للمواصفات القياسية.

واوضح ان الحملةً عثرت على عقار الألبومين (human albumin) محفوظ خارج الثلاجة في درجات حرارة غير مناسبة.

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