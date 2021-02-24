محافظ أسوان يبحث مع مستشارة وزير الاتصالات مجالات التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بالدكتورة هبة صالح مستشار وزير الاتصالات، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وتناول اللقاء مجالات التعاون، والإعداد لافتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان.

وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتوازي مع الجهود المبذولة حاليًا في قطاع التحول الرقمي، والذي تقوده المحافظة لمواكبة التوجه نحو رقمنة الدولة من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، علاوة على إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل 750 موقع.

ووجه المحافظ بخضوع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجال التحول الرقمي بالمحافظة للتدريب والتقييم، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التي ستقدم للمواطنين في مختلف القطاعات.